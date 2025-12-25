صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے حاملہ ہونے سے متعلق قیاس آرائیاں

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے حاملہ ہونے سے متعلق قیاس آرائیاں

لاس اینجلس(شوبز ڈیسک)امریکی گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ کے حاملہ ہونے سے متعلق قیاس آرائیاں زور پکڑ گئی ہیں۔یہ بحث اس وقت شروع ہوئی جب معروف سپورٹس تجزیہ کار بل سیمنز نے ایک پروگرام کے دوران جذباتی انداز میں یہ کہتے ہوئے اشارہ دیا کہ ٹیلر سوئفٹ حاملہ ہیں۔۔۔

 بل سیمنز نے کینساس سٹی چیفس کی ٹینیسی ٹائٹنز کے خلاف شکست پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اب واقعی کیلسی کے لیے افسوس ہونے لگا ہے ، وہ ہال آف فیمر ہے ٹیلر سوئفٹ سے شادی کرنے جا رہا ہے ، اس کے ہاں بچے کی پیدائش متوقع ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak