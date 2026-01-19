صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کین ڈول بھی مریم نواز کے فیشن سینس کے معترف

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کین ڈول بھی مریم نواز کے فیشن سینس کے معترف

لاہور(شوبزیسک )معروف پاکستانی ڈیجیٹل کریئیٹر اور انفلوئنسر کین ڈول بھی وزیراعلیٰ مریم نواز کے فیشن سینس کے معترف ہوگئے اور کہا کہ چاہے کوئی اس سے متفق ہو یا نہ ہو، جس خطے کی وزیراعلیٰ کا فیشن سینس اتنا شاندار ہو، وہاں ترقی آنا فطری بات ہے۔۔۔

ویلنٹینو گراوانی بیگ کو لباس کیساتھ جس انداز میں کیری کیا گیا، وہ قابلِ تعریف تھا، مجموعی طور پر مریم نواز کا انداز سادہ، کلاسک اور پُر وقار تھا۔ انہوں نے دلہے جُنید صفدر کے لباس کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی شیروانی نہایت نفیس اور باوقار تھی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

نیوزی لینڈ نے تیسرے ون ڈے میں بھارت کو ہرا کر سیریز اپنے نام کر لی

انڈر 19ورلڈ کپ:پاکستان اور اسکاٹ لینڈ آج آمنے سامنے

ورلڈ کپ کیلئے بھارت نہ جانے پر بنگلہ دیش کا پاکستان سے رابطہ

عائشہ ایاز نے تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا

چیک جونیئر اسکواش ٹورنامنٹ پاکستانی کھلاڑی مہوش علی زخمی

پاک آسٹریلیا ٹی 20سیریز، فزیکل ٹکٹیں آج سے دستیاب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak