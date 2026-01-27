صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی سینما اپنی جڑوں سے کٹ چکا سب کچھ پلاسٹک جیسا :پرکاش راج

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بھارتی سینما اپنی جڑوں سے کٹ چکا سب کچھ پلاسٹک جیسا :پرکاش راج

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکار و بھارتی سیاستدان پرکاش راج نے بالی ووڈ پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیسینما اپنی جڑوں سے کٹ چکا ہے ، جہاں سب کچھ پلاسٹک جیسا لگتا ہے ۔

پرکاش نے کہا ہے کہ ملیالم اور تامل انڈسٹری اس وقت اچھی اور بامعنی فلمیں بنا رہی ہیں۔ مین سٹریم ہندیسینما بتدریج مصنوعی اور صرف پیسے پر مبنی ہوتا جا رہا ہے ۔ ریلز، پیج تھری کوریج اور شور شرابے والی تشہیر کے اس عمل سے مجھے لگتا ہے کہ انڈسٹری نے فلم بینوں سے اپنا تعلق کھو دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کوہ پیما نے 101 منزلہ عمارت بغیر حفاظتی آلات سر کرلی

آخر کچھ پلگز میں سوراخ کیوں موجود ہوتے ہیں

چیونٹیاں ریڈی ایشن میں بھی کیسے زندہ رہتی ہیں

ڈاکٹر بننے کیلئے پاؤں کٹوانے والا ایڈمیشن،محبوبہ سے محروم

سورج زمین کو کیسے نگلے گا،ناسا نے تصاویر جاری کردیں

دنیا کا انوکھا گاؤں، جہاں مردوں کا داخلہ منع ہے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak