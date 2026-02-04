صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گلوکارہ رابی پیرزادہ کو ہراساں کرنیکا واقعہ، ملزم گرفتار

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
گلوکارہ رابی پیرزادہ کو ہراساں کرنیکا واقعہ، ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر)ڈیفنس میں گلوکارہ رابی پیرزادہ کو ہراساں اور تشدد کے واقعے کا مقدمہ ڈیفنس سی پولیس نے درج کر کے ملزم گرفتار کرلیا۔

پولیس کے مطابق مقدمہ گلوکارہ رابی پیرزادہ کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ایف آئی آر کے متن کے مطابق گزشتہ روز فیز 7 میں ایک کار سوار ملزم نے گلوکارہ رابی پیرزادہ اور ان کے ڈرائیور کو ہراساں کیا۔ منع کرنے پر ملزم نے رابی پیرزادہ کے ڈرائیور پر تشدد بھی کیا۔پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم سے مزید تفتیش جاری ہے جبکہ واقعہ کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پی ایس ایل میچز بھارت میں نشر نہیں ہونگے،پی سی بی کا فیصلہ

عثمان طارق کا بالنگ ایکشن قانونی ہے ، سابق بھارتی امپائر

پی ایس ایل:سیالکوٹ سٹالینز کا سٹیو سمتھ سے معاہدہ

آرمی نے نیشنل فٹنس چیلنج چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیت لیا

بھارت کا بائیکاٹ،پاکستان پر کوئی پابندی نہیں لگ سکتی:مانی

بابر اعظم پشاور زلمی میں برقرار صائم ایوب ریلیز

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak