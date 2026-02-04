صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مائیکل جیکسن پر بننے والی فلم مائیکل کا پہلا ٹریلر جاری

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
مائیکل جیکسن پر بننے والی فلم مائیکل کا پہلا ٹریلر جاری

لاس اینجلس(آئی این پی)امریکی موسیقی کے لیجنڈ مائیکل جیکسن کی زندگی پر بننے والی فلم مائیکل کا پہلا ٹریلر منظرِ عام پر آتے ہی سوشل میڈیا اور فلمی حلقوں میں موضوعِ بحث بن گیا ہے۔

ٹریلر دیکھنے کے بعد مداحوں نے پرجوش ردِعمل دیتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ یہ بایوپک پاپ کنگ کے کیریئر کو شاندار انداز میں پیش کرے گی، جبکہ فلم 14 اپریل کو سینما گھروں میں ریلیز کی جائے گی۔فلم سازوں کے مطابق اس منصوبے میں مائیکل جیکسن کی زندگی کے مختلف ادوار کو یکجا کیا گیا ہے ۔فلم میں ما ئیکل جیکسن کا کردار ان کے حقیقی بھتیجے جیفر جیکسن ادا کر رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج : تیزی برقرار، انڈیکس 1842 پوائنٹس بڑھ گیا

سونا ریکارڈ 24 ہزار مہنگا تولہ پھر 5 لاکھ کراس گرگیا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 66 ہزار سے زائد لاٹس کی ٹریڈنگ

سیمنٹ کی مجموعی فروخت میں 12.54 فیصد اضافہ ریکارڈ

ٹی سی ایس اور نِپون ایکسپریس گروپ کی اسٹریٹجک شراکت داری

عالمی نمائش میں ٹیکسٹائل آرڈرز کم ملنے کا انکشاف

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak