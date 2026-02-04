صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران قریشی اپنے مالی مشکلات کو یاد کرتے ہوئے آبدیدہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
عمران قریشی اپنے مالی مشکلات کو یاد کرتے ہوئے آبدیدہ

کراچی(آئی این پی)سینئر اداکار عمران قریشی اپنے مالی مشکلات کو یاد کرتے ہوئے آبدیدہ ہوگئے۔ اداکار نے ایک پروگرام میں بتایا کہ میں بہت امیر گھر میں پیدا ہوا، کبھی غریبی دیکھی نہیں۔

 میری والدہ نے ملکہ والی زندگی گزاری لیکن 20 سال پہلے وقت نے کروٹ لی اور معاشی طور پر حالات بہت برے ہوگئے ، ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہم سوچتے تھے کہ کھانے کا انتظام کیسے کیا جائے، مالی حالات یہ ہوگئے تھے کہ میں جس دکان کا مالک تھا اسی دکان میں نوکری کرنے پر مجبور ہوگیا تھا، ایک کپڑے کی دکان میں بھی کام کیا جہاں مجھ سے شیشے بھی صاف کروائے گئے اور کھانے کے برتن بھی دھلوائے گئے جس پر میں بہت رویا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پی ایس ایل میچز بھارت میں نشر نہیں ہونگے،پی سی بی کا فیصلہ

عثمان طارق کا بالنگ ایکشن قانونی ہے ، سابق بھارتی امپائر

پی ایس ایل:سیالکوٹ سٹالینز کا سٹیو سمتھ سے معاہدہ

آرمی نے نیشنل فٹنس چیلنج چیمپئن شپ کا ٹائٹل جیت لیا

بھارت کا بائیکاٹ،پاکستان پر کوئی پابندی نہیں لگ سکتی:مانی

بابر اعظم پشاور زلمی میں برقرار صائم ایوب ریلیز

آج کے کالمز

ایاز امیر
بلوچستان پر سر کیا کھپانا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کمزور پارلیمنٹ کا انجام
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ زبان اور بے سمت پالیسیاں
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بھارت یورپی یونین معاہدے کے اثرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
طاقتوروں کا پردہ فاش
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دعا اور ذکرِ الٰہی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak