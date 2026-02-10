صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماریہ بی کو کپڑوں کی‘کائٹ تھیم کلیکشن’ لانچ کرنے پر تنقید کا سامنا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ماریہ بی کو کپڑوں کی‘کائٹ تھیم کلیکشن’ لانچ کرنے پر تنقید کا سامنا

لاہور(شوبز ڈیسک)پاکستانی فیشن ڈیزائنر ماریہ بی کو بچوں کے لیے کپڑوں کی‘کائٹ تھیم کلیکشن’ لانچ کرنے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔

ماریہ بی نے بسنت کی تقریبات کا آغاز ہونے پر انسٹا گرام سٹوری پر یہ اعلان بھی کیا تھا کہ میں بسنت نہیں منا رہی ہوں، ابھی جشن منانے کے لیے کچھ نہیں ہے بلکہ ماتم کرنے کے لیے بہت کچھ ہے ، ہم اپنی انسانیت اور دیانت کھو چکے ہیں۔سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ یہ منافقت ہے ، بسنت نہیں منائیں گی لیکن بسنت کلیکشن لانچ کر رہی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا منفی آغاز،172ارب خسارہ

ویزا اور ایچ بی ایل نے شی از نیکسٹ کی فاتحین کا اعلا ن کر دیا

چاندی346،سونا5300روپے مہنگا،ڈالر1پیسے سستا

پاکستانی آئی ٹی کمپنی کی امریکی فرم خریدنے کی تیاری

صنعتی علاقوں میں پانی بحران،کروڑوں ڈالرز کے آرڈرز خطرے میں

ابھی مائیکرو فنانس بینک اور ون لنک کے درمیان اشتراک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak