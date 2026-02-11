صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بالی ووڈ خانز کیساتھ کام کا تجربہ کیسا رہا، رانی مکھرجی نے بتا دیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بالی ووڈ خانز کیساتھ کام کا تجربہ کیسا رہا، رانی مکھرجی نے بتا دیا

ممبئی(آئی این پی)بالی ووڈ اداکارہ رانی مکھرجی نے بالی ووڈ کے تینوں خانز کے ساتھ کام کرنے کے تجربات سے پردہ اٹھایا ہے۔

اداکارہ نے شاہ رخ خان کے بارے میں کہا کہ وہ ہر کردار میں بے پناہ توانائی لے کر آتے ہیں اور اپنی خواتین ساتھی اداکاراؤں کے ساتھ احترام اور خیال کا برتاؤ کرتے ہیں۔ عامر خان ہر شاٹ کے لیے اپنی بھرپور صلاحیتیں صرف کرتے ہیں اور ہمیشہ بہترین دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلمان اپنے مخصوص انداز اور اعتماد کے ساتھ سیٹ پر آتے ہیں، وہ بظاہر بہت بے فکری کا انداز اپناتے ہیں لیکن درحقیقت اپنے فن پر بہت محنت کرتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak