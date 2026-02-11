صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرے نزدیک کراچی پاکستان کا سب سے اچھا شہر:علی رحمان

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
میرے نزدیک کراچی پاکستان کا سب سے اچھا شہر:علی رحمان

کراچی(این این آئی)اداکار علی رحمان نے کراچی کو پاکستان کا سب سے اچھا شہر قرار دیا ہے۔ ایک پروگرام میں شرکت کے موقع پراداکار نے کہا کہ میرے نزدیک کراچی پاکستان کا سب سے اچھا شہر ہے۔

ڈراموں سے متعلق سوال پر علی رحمان نے کہا کہ ہمارے ڈرامے بہت اچھے ہوتے ہیں جسے لوگ انجوائے کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ انسٹاگرام پر مداحوں کی تعداد زیادہ ہے اور فیس بک پر کم ہے کیونکہ ویوورز شپ اب تبدیل ہوچکی ہے ۔ اداکار نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ چپ چاپ رہتا ہوں لیکن بورنگ بالکل بھی نہیں ہوں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak