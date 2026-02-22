صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امیتابھ نے اپنے بیٹے ابھیشک کو مشکل وقت میں راحت قرار دے دیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
امیتابھ نے اپنے بیٹے ابھیشک کو مشکل وقت میں راحت قرار دے دیا

ممبئی (شوبزڈیسک)امیتابھ بچن نے اپنے بیٹے ابھیشک بچن کو مشکل وقت میں راحت قرار دے دیا،دونوں باپ چیتے اپنی خاموش محبت اور جذباتی تعلق کو اکثر دل سے جڑے لمحات کے ذریعے ظاہر کرتے ہیں۔

 اپنے حالیہ بلاگ پوسٹ میں 81 سالہ اداکار امیتابھ بچن نے بتایا کہ بے ربطی، بے سمتی اور بیکاری کے کرب میں ایک خوشگوار سانس آتا ہے جب بیٹا کمرے میں بنا اطلاع دئیے داخل ہوتا ہے ، یہ حیرت زدہ ہے اور یوں ساری منفی سوچیں، فکر اور بے چینی دھل جاتی ہیں۔ ابھیشیک میرے لئے دوست اور اس سے بھی بہت بڑھ کر ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک مارکیٹ رواں ہفتے شدید مندی کی لپیٹ میں رہی

چاندی 374، سونا 7ہزار 100روپے فی تولہ مزید مہنگا

غربت کو غیر معمولی بحرانوں کے تناظر میں دیکھا جائے ،مشیرخزانہ

شہر میں بڑھتے آتشزدگی واقعات پر تاجر برادری کا اظہار تشویش

مقامی کاٹن مارکیٹ میں روئی کے بھاؤ میں مجموعی طورپر استحکام

رمضان میں مہنگائی کنٹرول کرنے کیلئے ہنگامی اقدامات کئے جائیں، لاہور چیمبر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
کوئی ٹرمپ کو روکے!
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اخوتِ مسلمہ کی حالت تو ذرا دیکھ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جہاز خریدنا ضروری تھا؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
کابل کی عہد شکنی
رشید صافی
عمران یعقوب خان
فلٹریشن
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران امریکہ کشیدگی‘ عالم اسلام کا نیا امتحان
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak