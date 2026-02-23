صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اداکارہ صبور علی کو بولڈ ساڑھی پہننے پر شدید تنقید کا سامنا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اداکارہ صبور علی کو بولڈ ساڑھی پہننے پر شدید تنقید کا سامنا

کراچی(این این آئی)اداکارہ اور ماڈل صوبر علی کو بولڈ ساڑھی میں فوٹو شوٹ کے باعث شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔

حال ہی میں اداکارہ نے جامنی رنگ کی ساڑھی میں اپنی چند تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کیں، تاہم سوشل میڈیاصارفین کی بڑی تعداد نے ان کے اس لباس کو حد سے زیادہ بولڈ قرار دیا۔کچھ صارفین نے ان کے فیشن انتخاب پر تنقید کرتے ہوئے نامناسب تبصرے کیے ، ایک صارف نے لکھا کہ وہ ایسی ساڑھیوں کی شوقین ہیں، جبکہ دوسرے نے لباس کو غیر مناسب قرار دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

افغانستان:خوارج کے7مراکز تباہ،80دہشتگرد ہلاک:فضائی حملوں میں خارجی مولوی عباس ملا رہبر،مخلص یار،ابراہیم،اور اسلام کے مرکز بھی نشانہ بنائے گئے:سکیورٹی ذرائع

نئے صوبے،سندھ اسمبلی کی قرار داد،حکومت کی اتحادی متحدہ،پیپلز پارٹی آمنے سامنے،الزامات

بلوچستان،پختونخوا:دہشتگردوں کے حملے،14مزدوراغوا،7حملہ آور ہلاک

گرین ٹریکٹر پر وگرام فیز3کا افتتاح،کاشتکاروں کی فلاح وبہبود ترجیح:مریم نواز

سرحدپارسے دہشتگردی کیخلاف برداشت ختم :صدرزرداری

علیمہ نے کبھی پارٹی چیئرپرسن بننے کی خواہش نہیں کی :بیرسٹرگوہر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
افغانستان اور مولانا فضل الرحمن
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
زبانیں بدلتے زمانوں کے ساتھ
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
فلسطینیوں کی طویل شبِ غم
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی بحران‘ برآمدات اور رمضان
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
کیلے‘ آم‘ بوگن ولیا اور خواب کنارے
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
صحرا است کہ دریا است تہ بالِ پر ما است
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak