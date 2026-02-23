صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانی ٹیم سپرایٹ مرحلے میں کل انگلینڈ کے مد مقابل

  • کھیلوں کی دنیا
کینڈی (سپورٹس ڈیسک) پاکستانی ٹیم سپرایٹ مرحلے میں کل انگلینڈ کے خلاف مدم مقابل ہوگی اس ضمن میں قومی ٹیم کینڈی پہنچ گئی ہے ۔ پاکستان سپر 8 مرحلے کے باقی 2 میچز کینڈی میں کھیلے گا۔ پاکستان سپر 8 مرحلے کا آخری میچ 28 فروری کو سری لنکا سے کھیلے گا۔

