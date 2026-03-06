صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شریا گھوشال کا چکنی چمیلی جیسے گانے دوبارہ ریکارڈ نہ کروانے کا اعلان

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شریا گھوشال کا چکنی چمیلی جیسے گانے دوبارہ ریکارڈ نہ کروانے کا اعلان

ممبئی(این این آئی)بھارتی گلوکارہ شریا گھوشال نے چکنی چمیلی جیسے گانے دوبارہ ریکارڈ نہ کرانے کا اعلان کردیا ہے۔

انہوں نے کہا کہ وہ اپنے مقبول گانے چکنی چمیلی پر شرمندہ نہیں ہیں، لیکن اب وہ اسی نوعیت کے گانے دوبارہ ریکارڈ نہیں کریں گی۔بھارتی گلوکارہ نے مزید کہا کہ اس مشہور گانے کے بعد مجھے کئی ایسے گانوں کی پیشکش ہوئی، جن میں خواتین کو محض ایک شے کے طور پر پیش کیا گیا، مگر میں نے انکار کردیا،وہ اس گانے سے لاتعلق نہیں ہوسکتیں لیکن اب وہ گانوں کے انتخاب میں ذمے داری کا مظاہرہ کریں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ایران میری مرضی کا لیڈر لائے : خامنہ ای کے بیٹے کو قبول نہیں کرتے : ٹرمپ

گیس اور پٹرول کی بچت کیلئے ایکشن پلان وزیراعظم کو پیش، آج اہم فیصلے

نیب بل منظور، چیئرمین کی 3 سال توسیع، وفاقی آئینی عدالت میں دوسری اپیل دائر ہوسکے گی : اپوزیشن کا احتجاج

ترکیہ، آذربائیجان پر حملے قابل مذمت ،کشیدگی مزید پھیلے گی : شہباز شریف

بیوگان یتیم بچوں کیلئے رحمت کارڈ منظور، ہر فرد تک اسکا حق پہنچائیں گے : مریم نواز

بگرام میں اہم ٹارگٹ حاصل، افغان طالبان کی ایمونیشن سپورٹ کا انفرااسٹرکچر تباہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ
Dunya Bethak