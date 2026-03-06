صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناکامیوں کے باوجود پی سی بی پالیسیوں میں تسلسل کا خواہشمند

  • کھیلوں کی دنیا
ناکامیوں کے باوجود پی سی بی پالیسیوں میں تسلسل کا خواہشمند

ہیسن معاہدے کے مطابق کام جاری رکھیں گے ،سلمان آغا اور ون ڈے میں کپتان، شاہین آفریدی کو بورڈ نے گرین سگنل دے دیا کرکٹ بورڈ ماضی کی شکستوں کے بعد کوچ اور کپتان کو ہٹانے کے بجائے انہیں اعتماد دینا چاہتا ہے ، عاقب جاوید کی ذمہ داری بھی برقرار

لاہور (سپورٹس ڈیسک)حال ہی میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک نہ پہنچنے والی قومی ٹیم میں کوئی اکھاڑ پچھاڑ نہیں ہوگی۔ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی فارمیٹ میں کپتان اور کوچ تبدیل نہیں ہوگا کیونکہ ماضی کے برعکس کرکٹ بورڈ پالیسیوں میں تسلسل کا خواہش مند ہے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ ون ڈے اور ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں ہیڈ کوچ مائیک ہیسن معاہدے کے مطابق کام جاری رکھیں گے جبکہ ٹی ٹونٹی فارمیٹ میں کپتان سلمان علی آغا اور ون ڈے فارمیٹ میں کپتان شاہین آفریدی کو بورڈ نے گرین سگنل دے دیا ہے ۔ذرائع کے مطابق کرکٹ بورڈ ماضی کی شکستوں کے بعد کوچ اور کپتان کو ہٹانے کے بجائے انہیں اعتماد دینا چاہتا ہے جبکہ مستعفی ہونے والے سلیکٹر علیم ڈار کا استعفی منظور کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اظہر محمود کے استعفے کے بعد خالی جگہ سابق کپتان سرفراز احمد کو دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو ہیڈ کوچ کی حیثیت سے ابوظہبی سے واپسی پر ذمہ داریاں سنبھالیں گے ۔علاوہ ازیں ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینٹر عاقب جاوید اور سلیکشن کمیٹی اپنا کام جاری رکھے گی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:چوتھے روز کاروباری لین دین میں مثبت رجحان

ڈالر کی قدر مزید کم، تولہ سونا 2800روپے سستا

ڈیوٹی و ٹیکس چوری میں کمی کیلئے کارگو ٹریکنگ سسٹم متعارف

ٹیکسٹائل برآمدات میں 6.34 فیصد کی کمی ریکارڈ

پاک انٹرنیشنل بزنس فورم کے وفد کی سائٹ کے نو منتخب عہدیداروں سے ملاقات

سندھ طاس معاہدہ یکطرفہ ختم نہیں کیا جا سکتا، افتخار ملک

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ
Dunya Bethak