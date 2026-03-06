صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک انٹرنیشنل بزنس فورم کے وفد کی سائٹ کے نو منتخب عہدیداروں سے ملاقات

  • کاروبار کی دنیا
پاک انٹرنیشنل بزنس فورم کے وفد کی سائٹ کے نو منتخب عہدیداروں سے ملاقات

کراچی (بزنس ڈیسک )پاک انٹرنیشنل بزنس فورم کراچی کے وفد نے قائم مقام صدر میجر (ر) عبدالواحد غوری کی قیادت میں سائٹ کے نو منتخب صدر عبدالرحمن فدا ،سینئر وائس پریذیڈنٹ احمد ذوالفقار چوہدری وائس پریزیڈنٹ طاہر گوریجا سے ملاقات کی۔۔۔

 اور منتخب ہونے پر ان کی ٹیم کو مبارکباد دی ۔ پاک انٹرنیشنل بزنس فورم کے وفد نے عبدالرحمٰن فدا اور ان کی ٹیم کو اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا، ملک کی معاشی بہتری کیلئے باہمی منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا:خاتون کو خاص نمبر سیٹ نے بڑا انعام جتوا دیا

مشرق وسطیٰ کشیدگی،کم جونگ نظر انداز، میمز کی بھرمار

بغیر جِم روزانہ ہزاروں کیلوریز جلانے کا آسان طریقہ

بوبا ڈرنکس صحت کیلئے کیسے ،تحقیق میں ہوشربا انکشافات

ذاتی معلومات کیسے محفوظ بنائیں، گوگل کی مفت سروس

سوشل میڈیا کے فوڈ ٹرینڈز وزن میں اضافے کا باعث

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ
Dunya Bethak