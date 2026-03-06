صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی سے متعلق وائرل انٹرویو پر علی رحمان کو پچھتاوا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شادی سے متعلق وائرل انٹرویو پر علی رحمان کو پچھتاوا

لاہور(شوبز ڈیسک)پاکستانی اداکار علی رحمان خان نے اعتراف کیا ہے کہ شادی سے متعلق ان کا ایک پرانا انٹرویو وائرل ہونے کے بعد انہیں افسوس محسوس ہوا۔

اداکار نے کہا تھا کہ ان کے نزدیک شادی ایک خوبصورت رشتہ ہے اور وہ جیسے ہی اپنی سچی محبت سے ملیں گے ، شادی کے لیے تیار ہیں۔ اب علی رحمان خان نے مسکراتے ہوئے کہا کہ کاش وہ انٹرویو انٹرنیٹ سے ڈیلیٹ ہوجائے ۔ ان کے مطابق انہوں نے وہ بات ہلکے پھلکے انداز میں کہی تھی، مگر وہ غیر متوقع طور پر وائرل ہو گئی۔ اداکار نے وضاحت کی کہ وہ اس وقت خوشگوار موڈ میں تھے اور صرف اتنا کہا تھا کہ جب مناسب وقت آئے گا تو وہ شادی کر لیں گے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ایران پر حملے ،اے آئی کے وسیع استعمال پر نئے سوالات،خدشات

ایرانی جنگی جہاز کی تباہی پر اپوزیشن کی مودی پر شدید تنقید

ایران نے روس سے اسلحہ کی فراہمی کی کوئی درخواست نہیں کی:کریملن

سری لنکا نے ایرانی جنگی جہاز تحویل میں لے لیا

ایران پر حملہ ،امریکی سینیٹر ز کی اکثریت نے حمایت کردی

ٹرمپ نے ہوم لینڈ سکیورٹی چیف کو برطرف کر دیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ
Dunya Bethak