امریکا:خاتون کو خاص نمبر سیٹ نے بڑا انعام جتوا دیا

نارتھ کیرولائنا(نیٹ نیوز)امریکا کی ایک خاتون کو ان کے خاص نمبروں کے سیٹ نے بالآخر بڑا انعام جتوا دیا۔

نارتھ کیرولائنا کے شہر ہائی پوائنٹ سے تعلق رکھنے والی نورما نائٹ نے لاٹری حکام کو بتایا کہ ان کی لاٹری کا نمبر سالگراہوں اور اینیورسریز پر مبنی ہوتا ہے۔ وہ یہ نمبر برسوں سے استعمال کر رہی ہیں۔نورما نے قرعہ اندازی مین چار وائٹ بالز اور ایک پاور بال میچ کی اور 50 ہزار ڈالر کا انعام جیتا جو دُگنا ہو کر 1 لاکھ ڈالر ہو گیا۔انہوں نے کہا کہ وہ بہت خوش ہیں کیونکہ عرصے سے وہ اس امید سے تھیں کہ کسی نہ کسی دن لاٹری ضرور لگے گی،انہوں نے کہا کہ انعامی رقم سے وہ گھر کی مرمت کروائیں گی اور اپنے شوہر کے لیے نیا ٹریکٹر خریدیں گی۔

