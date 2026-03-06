مشرق وسطیٰ کشیدگی،کم جونگ نظر انداز، میمز کی بھرمار
لاہور(نیٹ نیوز)ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران سوشل میڈیا پر شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے متعلق میمز تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔
میمز میں کم جونگ اُن کو عالمی صورتِ حال کا تماشائی یا اس سے باہر رہ جانے والا رہنما دکھایا جا رہا ہے۔ بعض وائرل میمز میں انہیں دوربین سے حالات کا جائزہ لیتے یا سکرین پر مشرق وسطیٰ کی صورتحال دیکھتے دکھایا گیا ہے۔ مزید برآں، صارفین نے طنزیہ انداز میں میمز بنائی ہیں کہ وہ جنگ کے لیے موجود بہترین ہتھیار رکھنے کے باوجود خود کو باہر رہ جانے کا احساس کر رہے ہیں۔کئی پوسٹس میں طنزیہ انداز میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کم جونگ اُن جنگ میں شامل ہونے کی کوئی وجہ تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں انہوں نے اس تنازع پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے۔