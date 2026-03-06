صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشرق وسطیٰ کشیدگی،کم جونگ نظر انداز، میمز کی بھرمار

  • عجائب دنیا
مشرق وسطیٰ کشیدگی،کم جونگ نظر انداز، میمز کی بھرمار

لاہور(نیٹ نیوز)ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران سوشل میڈیا پر شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان سے متعلق میمز تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں۔

میمز میں کم جونگ اُن کو عالمی صورتِ حال کا تماشائی یا اس سے باہر رہ جانے والا رہنما دکھایا جا رہا ہے۔ بعض وائرل میمز میں انہیں دوربین سے حالات کا جائزہ لیتے یا سکرین پر مشرق وسطیٰ کی صورتحال دیکھتے دکھایا گیا ہے۔ مزید برآں، صارفین نے طنزیہ انداز میں میمز بنائی ہیں کہ وہ جنگ کے لیے موجود بہترین ہتھیار رکھنے کے باوجود خود کو باہر رہ جانے کا احساس کر رہے ہیں۔کئی پوسٹس میں طنزیہ انداز میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ کم جونگ اُن جنگ میں شامل ہونے کی کوئی وجہ تلاش کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں انہوں نے اس تنازع پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:چوتھے روز کاروباری لین دین میں مثبت رجحان

ڈالر کی قدر مزید کم، تولہ سونا 2800روپے سستا

ڈیوٹی و ٹیکس چوری میں کمی کیلئے کارگو ٹریکنگ سسٹم متعارف

ٹیکسٹائل برآمدات میں 6.34 فیصد کی کمی ریکارڈ

پاک انٹرنیشنل بزنس فورم کے وفد کی سائٹ کے نو منتخب عہدیداروں سے ملاقات

سندھ طاس معاہدہ یکطرفہ ختم نہیں کیا جا سکتا، افتخار ملک

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انسانوں کی بے رحمی کا قصہ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگ اور جنگ کے بعد
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اسرائیل پاکستان کا پڑوسی بننا چاہتا ہے!
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
خیبر وکربلا والے
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
Situation Friend
آصف عفان
امیر حمزہ
ندوہ پارلیمنٹ اور اسرائیلی پارلیمنٹ
امیر حمزہ
Dunya Bethak