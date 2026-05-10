سجل علی کے نئے برائیڈل فوٹو شوٹ کی انٹرنیٹ پر دھوم
لاہور(شوبزڈیسک)معروف اداکارہ سجل علی ایک بار پھر اپنے دلکش انداز اور حسین برائیڈل لک کے باعث سوشل میڈیا پر چھا گئیں۔
اداکارہ کے حالیہ فوٹو شوٹ نے مداحوں کو دیوانہ بنا دیا، جبکہ شوبز شخصیات بھی ان کی خوبصورتی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔ سجل علی نے حال ہی میں ایک برائیڈل فیشن کیمپین کے لیے فوٹو شوٹ کروایا، جس میں انہوں نے معروف ڈیزائنر کا خوبصورت سرخ عروسی لباس زیب تن کیا،تصاویر میں سجل علی روایتی دلہن کے روپ میں نہایت دلکش اور پُرکشش دکھائی دیں سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر کو دیکھ کر مداحوں نے اداکارہ کو پریوں جیسی خوبصورت قرار دیا۔مایا علی نے سجل علی کی تصاویر پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں گورجیئس کہا جبکہ عظمیٰ بیگ نے بھی ان کی خوبصورتی کی تعریف کی۔ایک مداح نے لکھا ہے کہ برائیڈل کیمپین سجل علی جیسا کوئی نہیں کرتا۔