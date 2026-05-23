آنیوالے دن فلم انڈسٹری کیلئے بہت اچھے ہونگے : عائشہ عمر
لاہور (شوبزڈیسک ) ٹی وی و فلم کی اداکارہ و ماڈل عائشہ عمر نے امید ظاہر کی ہے کہ آنیوالے دن فلم انڈسٹری کیلئے بہت اچھے ہوں گے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مجھے ماڈلنگ اور ہوسٹنگ پسند ہیں مگر ایکٹنگ سے خاص لگاؤ ہے اس لئے اچھے کردار کرنا چاہتی ہوں اور بطورایکٹر اپنا امیج بنانا چاہتی ہوں۔
میں پوری سنجیدگی سے صرف اور صرف اداکاری پر توجہ دے رہی ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں اداکارہ نے کہا کہ ان کی نظر میں ٹی وی کی نسبت تھیٹر مشکل ترین فیلڈ ہے ۔ عائشہ نے بتایا کہ گلوکاری کا شوق ہے لیکن صرف شوق پورا کرنے کے لئے کبھی کبھی کسی پروگرام میں گاتی ہوں گلوکاری فل ٹائم جاب ہے اس لئے اپنی پوری توجہ اپنی اداکاری پر دے رہی ہوں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی اب اچھی فلمیں بننا شروع ہوگئی ہیں امید ہے آنے والے دن فلم انڈسٹری کے لئے اچھے ثابت ہونگے ۔