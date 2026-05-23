جانوروں کی باقیات گلیوں،نالوں،نہروں میں پھینکنے پر50ہزار جرمانہ ہوگا:مریم نواز
عید پر افسر دفاتر چھوڑ کر فیلڈ میں آئیں ،کیٹل مارکیٹوں کے علاوہ جانور فروخت کرنے پر پابندی کھالوں کے کیمپ میں لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں ہوگا،وزیر اعلیٰ ، ظفر بلوچ کی کامیابی پر اظہار تشکر
لاہور (سٹاف رپورٹر،ما نیٹرنگ ڈیسک) وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف نے عید الاضحی پر افسر وں کودفاتر چھوڑ کر فیلڈ میں آنے کا حکم دے دیا،انہوں نے عید انتظامات، سکیورٹی اور صفائی کے لئے طویل اجلاس میں گائیڈ لائنز جاری کردیں ،وزیراعلیٰ کی زیرِ صدارت عید الاضحی انتظامات کے سلسلے میں اعلی ٰسطح کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا جس میں تمام ڈی سی او رڈی پی اوز نے شرکت کی، اجلاس میں ڈی سیز اور ڈی پی اوز کو ٹاسک تفویض کر دئیے گئے اور ان پر واضح کیاگیا کہ عید الاضحی پر انتظامات بے مثال ہوں، کوتاہی قبول نہیں ہوگی،وزیراعلیٰ نے ہدایت کی کہ قربانی کے جانوروں کی باقیات اورآلائشیں گلی،محلے ، ڈرین اور نہروں میں پھینکنے پر 50 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا جائے ،انہوں نے جانورصرف مقررہ کیٹل مارکیٹوں میں فروخت کرنے کا حکم دیا ،غیر مجاز علاقوں میں مویشیوں کی خرید و فروخت پر کارروائی ،کیٹل مارکیٹ اور بازاروں کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور ویجیلنس آپریشن کی ہدایت کی،انہوں نے کیٹل مارکیٹوں میں مویشی چوری اور ڈکیتی کے واقعات کی روک تھام کے لئے سخت سکیورٹی انتظامات اور کالعدم جماعتوں کے کھالیں اکٹھی کرنے پر عائد پابندی یقینی بنانے کا حکم دیا ہے ،اجلاس میں بتایا گیا کہ کھالیں جمع کرنے کے کیمپ پر لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی ہوگی۔
حساس مقاما ت پر سکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات اور مسلسل کومبنگ آپریشن کا حکم دیا گیا،اسلحہ کی نمائش اور ہوائی فائرنگ پر پابندی یقینی بنانے کی ہدایت کی،مساجد اور اجتماعات میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال پرپابندی ،عید گاہیں اور مساجد کو عرق گلاب سے معطر کرنے کی ہدایت کی،وزیر اعلٰی نے ریلوے کالونیز، کنٹونمنٹ ایریا اورپرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں صفائی یقینی بنانے کاحکم دیا اور اعلان کیا کہ عید الاضحی آپریشن کے دوران صفائی میں پہلے نمبر پر آنے پر انعام دیا جائے گا،بس سٹینڈز اور بسوں پر کرائے نامے آویزاں کرنے کا حکم جاری کیا گیا ،واسا کو عید ایام میں واٹر سپلائی کی بلا تعطل فراہمی کی ہدایت کی، ایئرپورٹ کے قریب ڈمپنگ سائٹس ڈھانپنے کی ہدایت کی،اجلاس میں صوبہ بھر میں عارضی جھولوں پر پابندی،پارک کے جھولوں کی سکیورٹی اور سیفٹی چیک کرنے کی ہدایت اور سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کے سدباب کے لئے سائبر پٹرولنگ کا حکم دیاگیا ،عید ایس او پیز پر عملدرآمد نہ ہونے کی صورت میں کارروائی کی وارننگ بھی دی گئی ، دریں اثنا وزیر اعلیٰ پنجاب نے پی پی83کے ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ (ن)کے امیدوار سردار ظفر عباس بلوچ کی کامیابی پر اظہار تشکر کیا ہے ،وزیر اعلیٰ نے کامیاب امیدوارسردار ظفر عباس بلوچ ، حلقے کے تمام ووٹرز کو مبارکباد دی ۔