دوسروں کیلئے اچھا سوچنے والے ہی سچے ہیرو ہیں:مایا علی
کراچی (آئی این پی)اداکارہ مایا علی نے کہا ہے کہ دوسروں کیلئے اچھا سوچنے والے ہی میرے قریب سچے ہیرو ہیں۔
ایک انٹرویو میں مایا علی نے کہا کہ دلوں میں نفرت رکھنے سے کچھ نہیں ملتا اچھے دل کے مالک اور شفیق لوگوں کو خاص طور پر تخلیق کیا جاتا ہے ، یہ لوگ دوسروں کی تکلیف کا احساس رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ان تمام لوگوں کو خراجِ تحسین پیش کرتی ہوں جن کے سبب یہ دنیا خوبصورت بنی ہوئی ہے ۔ مایا علی نے کہا بغیر اپنا مفاد سوچے دوسروں کا اچھا سوچتے ہیں، میرے لیے یہ ہی سچے ہیرو ہیں۔