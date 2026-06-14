صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوڑوں کے درد کی دوا الزائمرز بڑھنے کا سبب ہو سکتا

  • عجائب دنیا
جوڑوں کے درد کی دوا الزائمرز بڑھنے کا سبب ہو سکتا

لاہور(نیٹ نیوز)نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ جوڑوں کے درد کے لیے استعمال کی جانے والی دوا ممکنہ طور پر الزائمر کی بیماری کی رفتار تیز کر سکتی ہے ۔

یونیورسٹی آف فلوریڈا کی تحقیق کے مطابق مطالعے میں شریک وہ افراد جن میں یادداشت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں ابتدائی خرابی کے آثار موجود تھے ، اگر وہ گلوکوزامین سپلیمنٹ استعمال کر رہے تھے تو ان میں ڈیمنشیا میں مبتلا ہونے کا خطرہ دیگر افراد کے مقابلے میں 25 فی صد زیادہ تھا۔ جو مریض پہلے ہی الزائمر یا اس سے متعلقہ دماغی بیماریوں کا شکار تھے ، ان کے گلوکوزامین کے استعمال کا موت کے خطرے میں 25 فی صد اضافے سے تعلق سامنے آیا۔نیورو سائیکولوجسٹ کاکہنا تھا کہ ابتدائی ذہنی کمزوری کے شکار افراد میں بیماری کی پیش رفت اور الزائمر کے مریضوں میں موت کا خطرہ بڑھ سکتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے میں مثبت رجحان، انڈیکس 1.10فیصد بڑھا

سونا چاندی مزید مہنگے ، تولہ سونا 4370روپے کا ہوگیا

اسٹیٹ بینک پالیسی ریٹ مزید نہ بڑھائے ، سرپرست ہوزری یونین

وفاقی بجٹ ترقی پرمبنی روڈ میپ، سرپرست یونائیٹڈ بزنس گروپ

حیدر آباد:بجٹ میں مثبت معاشی وٹیکس اصلاحات کا خیر مقدم

بجٹ صنعتی شعبے کے مسائل کامداوا کرنے میں ناکام، فباٹی صدر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
معیشت‘سیاست اور مفاہمت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
زبانِ ترش کا مقصد بھی کچھ ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک سوتیلی ماں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
حسرتوں کا بجٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
وفاقی بجٹ: ایک طائرانہ جائزہ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بھارت ایشیا کا اسرائیل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak