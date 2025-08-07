صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ہائیکورٹ : بیٹے کی موت کی وجہ جاننے کیلئے والد کی درخواست پر قبر کشائی کا حکم

  • پاکستان
لاہور ہائیکورٹ : بیٹے کی موت کی وجہ جاننے کیلئے والد کی درخواست پر قبر کشائی کا حکم

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے بیٹے کی موت کی وجہ جاننے کے لیے قبر کشائی کی درخواست پر لاش کا میڈیکل کروانے کے لیے قبر کشائی کا حکم دے دیا۔

 جسٹس راجہ غضنفر علی خان نے سماعت کی۔ ہلاک ہونے والے نوجوان کے مدعی والد کے وکیل نے بتایا کہ درخواست گزار کے بیٹے کی لاش 13 اپریل 2025 کو عباس گجر کے ڈیرے سے ملی،جلد بازی میں تیس سالہ بیٹے محبوب حسن کا جنازہ پڑھ کر دفنا دیا،بیٹے کی ہلاکت کے حوالے سے 17 اپریل کو ایس ایچ او تھانہ کاہنہ کو درخواست دی،جوڈیشل مجسٹریٹ ماڈل ٹاؤن نے مقدمہ درج نہ ہونے پر 23 مئی کو قبر کشائی کی درخواست مسترد کر دی،جوڈیشل مجسٹریٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سیشن عدالت نے مجسٹریٹ ماڈل ٹاؤن کا قبر کشائی کے خلاف دیا گیا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا اور سیشن عدالت نے 12 جولائی کو قبر کشائی کا حکم دیا،سیشن عدالت کے فیصلے کے خلاف عباس گجر نے درخواست دائر کی ہے ،موت کی وجوہات جاننے کے لیے قبر کشائی کر کے میڈیکل کروانے کا حکم معطل کیا جائے ، قبر کشائی کے خلاف درخواست خارج کی جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکا کا بھارت پر ٹیرف50فیصد،مودی کا چین جانیکا فیصلہ

پیوٹن اور امریکی ایلچی کے مذاکرات امریکی پابندیوں کا الٹی میٹم برقرار

بھارت میں انٹرنیٹ سنسر شپ ،ایلون مسک نے بھارتی حکومت پر مقدمہ دائرکردیا

دفاعی نظام کی فوری ترسیل بھارتی مشیر سلامتی روس پہنچ گئے

ایران :اسرائیل کیلئے جاسوسی داعش سے تعلق، ایٹمی سائنسدان سمیت2افراد کو پھانسی

غزہ:اسرائیلی بمباری ،فائرنگ ،مزید93افراد شہید

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak