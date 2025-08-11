امریکا میں فیلڈمارشل عاصم منیر کو طاقتورشخصیت کے طور پر دیکھا جاتاہے : بلوم برگ
اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی جریدے بلوم برگ نے کہا ہے کہ امریکا میں پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو طاقتور شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔
امریکی جریدے نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دوسرے دورہ امریکا کو دو طرفہ تعلقات میں بہتری کا اشارہ قرار دیا اوراپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ دو ماہ میں عاصم منیر کا امریکا کا دوسرا دورہ تعلقات میں واضح بہتری کا ثبوت ہے ۔ چند ماہ پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی آرمی چیف کو ظہرانہ دیا تھا،امریکا میں سمجھا جاتا ہے کہ خارجہ پالیسی، معیشت اور حساس ملکی معاملات پر فیلڈ مارشل کی بات ہی حتمی ہوتی ہے۔