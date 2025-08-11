صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا میں فیلڈمارشل عاصم منیر کو طاقتورشخصیت کے طور پر دیکھا جاتاہے : بلوم برگ

  • پاکستان
امریکا میں فیلڈمارشل عاصم منیر کو طاقتورشخصیت کے طور پر دیکھا جاتاہے : بلوم برگ

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی جریدے بلوم برگ نے کہا ہے کہ امریکا میں پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو طاقتور شخصیت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔

امریکی  جریدے نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دوسرے دورہ امریکا کو دو طرفہ تعلقات میں بہتری کا اشارہ قرار دیا اوراپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ دو ماہ میں عاصم منیر کا امریکا کا دوسرا دورہ تعلقات میں واضح بہتری کا ثبوت ہے ۔ چند ماہ پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی آرمی چیف کو ظہرانہ دیا تھا،امریکا میں سمجھا جاتا ہے کہ خارجہ پالیسی، معیشت اور حساس ملکی معاملات پر فیلڈ مارشل کی بات ہی حتمی ہوتی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak