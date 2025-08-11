صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خالصتان پر 17 اگست کو امریکا میں ریفرنڈم :سکھ فار جسٹس

  • پاکستان
خالصتان پر 17 اگست کو امریکا میں ریفرنڈم :سکھ فار جسٹس

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )سکھوں کے حقوق کی تنظیم سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرپتونت سنگھ پنوں نے کہا ہے کہ دہلی خالصتان کا حصہ بنے گا، سکھوں کو آزادی کی تحریک کے ساتھ ہونا چاہیے۔

بذریعہ ویڈیو لنک پریس کانفرنس سے خطاب میں گرپتونت سنگھ پنوں نے مزید کہا کہ دہلی بنے گا خالصتان کے موضوع پر 17 اگست کو امریکا میں ریفرنڈم ہو گا، ہمارا ایک ہی عزم ہے کہ دہلی بنے گا خالصتان۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے خواتین اور بچوں کو شہید کیا، پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر بھارت کا مقابلہ کریں گے ،فیلڈ مارشل عاصم منیر کا وائٹ ہاؤس کا مہمان بننا پاکستان کے لیے اعزاز ہے ، کینیڈا کے وزیرِ اعظم نے بھارت کو تمام ناخوشگوار واقعات کا ذمے دار ٹھہرایا ہے ۔سکھ رہنما نے کہا کہ ہماچل پردیش، ہریانہ، راجھستان اور یوپی کے کچھ علاقے اور دہلی خالصتان میں شامل ہے ، بھارتی حکومت کی جانب سے مسلسل سکھوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak