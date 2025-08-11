خالصتان پر 17 اگست کو امریکا میں ریفرنڈم :سکھ فار جسٹس
لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک )سکھوں کے حقوق کی تنظیم سکھ فار جسٹس کے سربراہ گرپتونت سنگھ پنوں نے کہا ہے کہ دہلی خالصتان کا حصہ بنے گا، سکھوں کو آزادی کی تحریک کے ساتھ ہونا چاہیے۔
بذریعہ ویڈیو لنک پریس کانفرنس سے خطاب میں گرپتونت سنگھ پنوں نے مزید کہا کہ دہلی بنے گا خالصتان کے موضوع پر 17 اگست کو امریکا میں ریفرنڈم ہو گا، ہمارا ایک ہی عزم ہے کہ دہلی بنے گا خالصتان۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر کے خواتین اور بچوں کو شہید کیا، پاکستانی فوج کے ساتھ مل کر بھارت کا مقابلہ کریں گے ،فیلڈ مارشل عاصم منیر کا وائٹ ہاؤس کا مہمان بننا پاکستان کے لیے اعزاز ہے ، کینیڈا کے وزیرِ اعظم نے بھارت کو تمام ناخوشگوار واقعات کا ذمے دار ٹھہرایا ہے ۔سکھ رہنما نے کہا کہ ہماچل پردیش، ہریانہ، راجھستان اور یوپی کے کچھ علاقے اور دہلی خالصتان میں شامل ہے ، بھارتی حکومت کی جانب سے مسلسل سکھوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔