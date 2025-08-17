37ویں برسی آج منائی جائے گی
لاہور(آئی این پی) سابق صدر جنرل ضیا الحق کی37 ویں برسی آج منائی جائے گی ۔
ضیا ء الحق 12اگست 1924 کوبھارت کے شہر جالندھر میں پیدا ہوئے ،وہ5 جولائی1977 میں ملک کے حکمران بنے ،وہ گیارہ برس تک ملک کے بیک وقت صدر اور فوجی سربراہ رہے ۔صدر ضیا الحق17اگست1988 کو بہاولپور کے نزدیک علاقہ لال کمال میں 130 سی طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہوئے ،اس حادثے میں ان کے ساتھ پاکستان میں اس وقت کے امریکی سفیر آرنلڈ رافیل، امریکی ملٹری کمانڈر جنرل واسم ،چیئر مین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل اختر عبدالرحمن سمیت دیگر بھی جاں بحق ہو گئے تھے ۔