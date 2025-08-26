ملیر :قیدیوں کا فرار،ذمہ داران کے تعین کی رپورٹ حکومت کو پیش
کراچی (این این آئی) ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کے معاملے میں ذمہ داران کے تعین کی رپورٹ سندھ حکومت کو پیش کردی گئی۔ ذرائع کے مطابق ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کی تحقیقات مکمل ہوگئیں اور رپورٹ چیف سیکرٹری سندھ کے حوالے کردی گئی۔۔۔
جس میں سابق سپرنٹنڈنٹ ارشد شاہ، اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ عبداللہ خاصخیلی اور ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ذوالفقار پیرزادہ کو غفلت کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے ۔ تینوں افسران کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی سفارش کی گئی ہے ۔ آئی جی اور ڈی آئی جی جیل خانہ جات بھی غفلت کے مرتکب قرار پائے ہیں۔رپورٹ میں کہا گیا کہ جیل توڑنے کا واقعہ انتظامی اور ادارہ جاتی ناکامی کا نتیجہ ہے ،جیل میں تیاری، تربیت اور سکیورٹی کا شدید فقدان تھا۔رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ جیل کے دروازے ، دیواریں اور کنٹرول پوائنٹس مزید مضبوط کیے جائیں، جیل میں جدید سی سی ٹی وی نظام 24گھنٹے فعال ہو، افسران اور عملے کو کرائسز رسپانس ٹریننگ لازمی دی جائے ، قیدیوں اور عملے کیلئے ہنگامی مقامات مختص کیے جائیں، حساس مقامات پر موشن سینسر اور الارم سسٹم نصب کیا جائے ، اسلحہ خانہ الگ قائم کر کے اینٹی رائٹ سامان اور ڈرونز محفوظ رکھے جائیں، ملیر جیل کا واقعہ غفلت نہیں بلکہ نظام کی مکمل ناکامی ہے۔