بل گیٹس کا پاکستان کے سیلاب متاثرین کیلئے 10 لاکھ ڈالرز امداد کا اعلان
اسلام آباد (آئی این پی)مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کیلئے 10 لاکھ ڈالرز امداد کا اعلان کر دیا۔
یہ امداد عالمی ادارہ صحت (ڈبلیو ایچ او) کے ذریعہ پاکستان کو فراہم کرے گی، تاکہ حالیہ بارشوں سے ملک بھر میں پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال کا مقابلہ کیا جاسکے ۔ڈبلیو ایچ او اس رقم سے ملک کے چاروں صوبوں کے 33 متاثرہ اضلاع میں 4 لاکھ 65 ہزار سیلاب متاثرین کو طبی سہولتیں فراہم کرے گا۔پاکستان میں ڈبلیو ایچ او کے نمائندے ڈاکٹر ڈپینگ لو نے خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی کا دورہ کیا اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صحت کی سہولتوں کا جائزہ لیا۔