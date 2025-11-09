صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیمار افراد کیلئے حج ممنوع قرار سعودی حکومت نے پابندی لگا دی

  • پاکستان
بیمار افراد کیلئے حج ممنوع قرار سعودی حکومت نے پابندی لگا دی

لاہور (نیوز رپورٹر )وزارت مذہبی امور کے مطابق عازمین حج اورانہیں صحت مندی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ دینے والے خبردار ہوشیار ہوجائیں،سعودی حکومت نے سخت پابندی عائد کردی،بیمار افراد کیلئے حج کرنا ممنوع قرار دیدیا گیا۔

سعودی وزارت صحت کی ہدایات کے مطابق عازمین حج 2026 کیلئے طبی شرائط میں کینسر،دل،گردوں، پھیپھڑوں،جگر،رعشہ،نفسیاتی امراض،کمزور یادداشت،ضعیف مریض شامل ہیں،اس کے علاوہ حاملہ خواتین،کالی کھانسی،تپ دق،وائرل ہیمرج بخار والے بھی حج نہیں کرسکیں گے ۔ وزارت مذہبی امور کے مطابق جعلی یا غلط سرٹیفکیٹ دینے والے ڈاکٹر کیخلاف بھی کارروائی ہوگی،بیمار عازم حج کو ڈی پورٹ کیاجائے گاجس کے اخراجات بھی مریض کو خود ادا کرنا ہوں گے ،سعودی حکام کی مانیٹرنگ ٹیمیں عازم حج کے فٹنس سرٹیفکیٹ کی درستی کی تصدیق کریں گی۔وزارت مذہبی امورکا کہنا ہے کہ مقررہ بنیادی صحت کے حامل افراد ہی سفر حج پر روانہ ہوں گے ،میڈیکل افسر بیمارعازمین کو حج پر روانگی سے روکنے کا مجاز ہوگا۔

