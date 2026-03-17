صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرفراز کی ریٹائرمنٹ پر پاکستانی کھلاڑیوں کا خراجِ تحسین

  کھیلوں کی دنیا
سرفراز کی ریٹائرمنٹ پر پاکستانی کھلاڑیوں کا خراجِ تحسین

ایک عظیم انسان اور کرکٹ لیڈر کو بہترین کیریئر پر کو مبارک ،ہو فخر زمان آپ کرکٹ کیلئے رول ماڈل ،شان مسعود، آپ کے ساتھ کھیلنا یاد رہے گا،اظہر

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق اور موجودہ کھلاڑیوں نے چیمپئنز ٹرافی 2017 کے فاتح کپتان سرفراز احمد کو ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد خراج تحسین پیش کیا ہے ۔ ایکس پر سرفراز احمد کی ریٹائرمنٹ کے اعلان کے بعد جاری اپنے پیغام میں فخر زمان نے کہا ایک عظیم انسان، لیڈر اور کو ریٹائرمنٹ مبارک، بہترین کیریئر پر آپ کو مبارک ہو، آپ کی خدمات کے لیے دل سے شکریہ۔شان مسعود نے سرفراز احمد کو شاندر کیریئرسے ریٹائرمنٹ پر خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا آپ کرکٹ کے لیے رول ماڈل ہیں، انہوں نے کھلاڑیوں پر اعتماد، جدوجہد اور یادگار لمحات پرسابق کپتان کا شکریہ ادا کیا۔اسی طرح سابق فاسٹ بالر اور چیف سلیکٹر وہاب ریاض نے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس میں سرفراز احمد کو کامیاب کیریئر پر مبارک باد دیتے ہوئے مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔سابق کپتان اظہر علی نے لکھا آپ کے ساتھ کھیلنا ہمیشہ یاد رہے گا، پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے آپ کا جزبہ، قیادت، اور عزم ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔علاوہ ازیں دیگر کھلاڑیوں نے بھی سابق کپتان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کامیاب کیریئر پر مبارک باد پیش کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

چین،بزرگ خاتون کو ڈرانے والا انسان نما روبوٹ گرفتار

چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے کتے کیلئے کینسر ویکسین تیار

سونے سے پہلے دودھ پینا ہر کسی کیلئے مفید نہیں، ماہرین

معدے اور یادداشت کے درمیان حیران کن تعلق دریافت

ذیابیطس سے بچنے کیلئے روزانہ کتنے گھنٹے کی نیند مثالی

بچے پہلی سالگرہ سے قبل جھوٹ بولنا سیکھ لیتے ہیں، تحقیق

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہے نا تماشے والی بات؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
عادتیں آسانی سے نہیں جاتیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ اور عید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری
شاہد کاردار
رشید صافی
سٹرٹیجک مِس کیلکولیشن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak