پختونخوا:16 ایم پی او اور دفعہ 144 میں تبدیلی کا فیصلہ
سیاسی انتقام کے امکانات والے نکات قوانین سے نکالیں گے :سہیل آفریدی وزیراعلیٰ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس،سفارشات کیلئے 4رکنی کمیٹی قائم
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک )خیبرپختونخوا حکومت نے قوانین کو سیاسی دباؤ یا انتقامی کارروائی کیلئے استعمال ہونے سے روکنے کیلئے 3 ایم پی او، 16 ایم پی او اور دفعہ 144 میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے ۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کی زیر صدارت ہفتہ کو اعلیٰ سطح اجلاس وزیراعلیٰ سیکرٹریٹ پشاور میں منعقد ہوا جس میں 3 ایم پی او، 16 ایم پی او اور دفعہ 144 کے حوالے سے تفصیلی غور کیا گیا۔
اجلاس میں طے ہوا کہ صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم کی زیر نگرانی 4 رکنی کمیٹی مجوزہ قوانین میں اصلاحات کی سفارشات پیش کرے گی تاکہ قوانین کو سیاسی دباؤ یا انتقامی کارروائی کیلئے استعمال ہونے سے روکا جا سکے ۔وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ آزادی اظہار رائے اور پُرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے تاہم احتجاج کے حق اور عوامی سہولت میں توازن کیلئے نیا لائحہ عمل تیار کیا جائے گا،ہر قانون کے مثبت اور منفی پہلو ہوتے ہیں اور بانی پی ٹی آئی عمران خان کے وژن کے مطابق قوانین کو مزید بہتر بنایا جائے گا، وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سیاسی انتقام کے امکانات والے نکات قوانین سے نکالے جائیں گے ،عوام کی جان و مال کا تحفظ اور سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے ۔