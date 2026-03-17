صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے کتے کیلئے کینسر ویکسین تیار

  • عجائب دنیا
سڈنی (نیٹ نیوز)آسٹریلیا کے شہر سڈنی سے تعلق رکھنے والے شہری نے مصنوعی ذہانت استعمال کرتے ہوئے اپنے بیمار کتے کے لیے کینسر کا نہ صرف علاج دریافت کیا بلکہ ویکسین بھی بنا ڈالی۔

 پال کونینگھم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے سے وابستہ ہیں پال کے پالتو کتے کو جان لیوا کینسر تشخیص ہوا تھا۔ سرجری اور کیموتھراپی جیسے روایتی علاج ٹیومرز کو روکنے میں ناکام رہے تھے ۔انہوں نے اس صورت حال میں مصنوعی ذہانت کی مدد لینے کا فیصلہ کیا اور جدید ٹولز سے کتے کے کینسر کے لیے ایک مخصوص ویکسین (mRNA) کا ڈیزائن تیار کیا اور یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز کے ‘راماچی اوٹی سینٹر فار جینومکس’ سے روزی کے ڈی این اے کی سیکوینسنگ کروائی۔ ویکسین لگنے کے چند ہفتوں کے اندر ہی روزی کا ایک بڑا ٹیومر 50 فیصد تک سکڑ گیا اور اس کی صحت میں حیرت انگیز بہتری دیکھی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

اصل سرجری سلیکشن کمیٹی کی ہونی چاہیے، شاہد آفریدی برہم

سرفراز کی ریٹائرمنٹ پر پاکستانی کھلاڑیوں کا خراجِ تحسین

پی سی بی میں طویل موجودگی کے باوجود عاقب کا رزلٹ صفر:عبدالرؤف

آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ نامزدگی،فرحان بھی شامل

سپر لیگ کی تیاریوں کیلئے لاہور قلندرز کا کنڈیشننگ کیمپ جاری

قومی ٹی ٹونٹی،کراچی اور لاہور وائٹس سیمی فائنل میں داخل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہے نا تماشے والی بات؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
عادتیں آسانی سے نہیں جاتیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ اور عید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
بجلی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری
شاہد کاردار
رشید صافی
سٹرٹیجک مِس کیلکولیشن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak