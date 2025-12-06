صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جماعت اسلامی نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہائیکورٹ میں چیلنج کر دیا

  • پاکستان
لاہور(سیاسی نمائندہ،مانیٹرنگ ڈیسک )جماعت اسلامی نے پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 ء کی متنازعہ اور مبینہ غیر آئینی دفعات کو لاہور ہائیکورٹ میں چیلنج کر دیا۔

امیر جماعت اسلامی لاہور ضیا الدین انصاری ایڈووکیٹ کی جانب سے ایڈووکیٹ ذوالفقار علی کی وساطت سے دائر درخواست میں پنجاب حکومت اور سیکرٹری بلدیات سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے ۔درخواست میں کہاگیاہے کہ غیر جماعتی انتخابات غیر آئینی ہیں ،چیئرمین،  وائس چیئرمین اور مخصوص نشستوں کا بالواسطہ انتخاب ہارس ٹریڈنگ کا ذریعہ ہیں ، یہ انتخاب عوام کے بنیادی جمہوری حق کو مجروح کرتا ہے ، لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں اختیارات بیوروکریسی کو دینے کا اقدام آرٹیکل دس اے کے خلاف ہے ، اس ایکٹ کی مختلف دفعات آئین سے متصادم قرار دے کر کالعدم قرار دی جائیں ۔ 

