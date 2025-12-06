بھارتی ایئر لائن پائلٹ بحران کا شکار، 4دن میں 1200 پروازیں منسوخ ،مسافر خوار
نئی دہلی (اے ایف پی)بھارتی نجی ایئرلائن انڈی گو پائلٹ بحران کا شکار ہو گئی، چار دن میں 1200 سے زائد پروازیں منسوخ ہوئیں، ہزاروں مسافر نئی دہلی، ممبئی، بنگلورو، احمدآباد اور دیگر ایئر پورٹس پر پھنس کر رہ گئے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق بغیر کھانے پینے کے گھنٹوں پرواز کا انتظار کرنے والے ذہنی اذیت کا شکار مسافر عملے سے الجھ پڑے ، ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔کانگریس پارٹی کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نجی ایئرلائن کا بحران حکومت کے اجارہ داری ماڈل کا نتیجہ ہے ۔