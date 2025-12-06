ایک ذہنی مریض کا بیانیہ قومی سلامتی کیلئے خطرہ:ہم حق پر ہیں اور حق پر رہیں گے: فوجی ترجمان
ایک شخص سمجھتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں،انکی سیاست ختم، بھارت، افغانستان کو کہا جارہا آپکا اور ہمارا دشمن ایک،’’را ‘‘کے اکاؤنٹس انکے ٹویٹ والے بیانیے چلا رہے ،سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس بھارتی میڈیاچلاتے کتے بھونکتے رہتے ہیں ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،فوج نے لڑکر دکھایا،اپنی ذات کیلئے فوج پر حملہ کرنے والوں سے بھرپور نمٹا جائے گا،خوارج سے بات نہیں ہوگی، ذرا اپنے بیٹوں کو خوارج کے آگے کھڑا کرو یہ ایک ٹولہ ہمارے کے پی کے والے بھائیوں پر مسلط ،سیاسی سرپرستی میں دہشتگردوں کی سہولت کاری کی جاتی، گورنر راج کا فیصلہ حکومت کریگی:ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس
راولپنڈی(دنیا نیوز،نیوز ایجنسیاں)پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ ایک ذہنی مریض کا بیانیہ قومی سلامتی کیلئے خطرہ بن چکا ہے ، ایک شخص سمجھتا ہے میں نہیں تو کچھ نہیں،اگر کوئی سمجھتا ہے اسکی ذات ملک ،ریاست سے بڑی ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے ، ہم حق پر ہیں اور حق پر ہی رہیں گے ، اگر کوئی اپنی ذات کے لئے افواج پر اٹیک کرتا ہے تو اس سے بھرپور نمٹا جائے گا،بھارت، افغانستان کو کہا جارہا آپ کا اور ہمارا دشمن ایک،انڈین را کے اکاؤنٹس ان کے ٹویٹ والے بیانیے چلا رہے ،وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس بھارتی میڈیاپر دکھائی جاتی ہے ،یہ کہتے تھے فوج سیاست کررہی ہے لڑ نہیں سکتی ، فوج نے لڑکر دکھایا،پوری دنیا میں آواز گئی، کتے بھونکتے رہتے ہیں ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں،پاک فوج کے خلاف عوام کو بھڑکانے کی اجازت نہیں دی جائے گی،ذہنی مریض کی سیاست ختم ہوگئی، دہشتگردی کیخلاف افواج اپناکام کر رہی ہیں ،صوبے سے متعلق جو کام ہیں وہ نہیں ہو رہے ،خوارج سے بات نہیں ہوگی، افغان حکومت سے بات کررہے۔
ذرا اپنے بیٹوں کو خوارج کے آگے کھڑا کرو،سیاسی سرپرستی میں دہشتگردوں کی سہولت کاری کی جاتی ہے ،یہاں گورنر راج کا فیصلہ حکومت کرے گی۔پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر پاکستان اور عوام کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، ایک شخص سمجھتا ہے کہ میں نہیں تو کچھ نہیں، ایک شخص کا بیانیہ نیشنل سکیورٹی کیلئے تھریٹ بن چکا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہم سب کو مبارکباد ہو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیڈکوارٹرز کا آغاز ہوگیا ہے ، دنیا میں درجنوں ممالک میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا ہیڈکوارٹرز ہے ، چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی پر سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی علاقائیت، لسانیت، مذہبی جھکاؤ اورسیاسی سوچ کی نمائندگی نہیں کرتے ، ہم روزانہ کی بنیادپر پاکستان اورعوام کیلئے قربانیاں دے رہے ہیں، ہم کسی سیاسی شخصیت، ایلیٹ ازم کا ایجنڈا لے کر نہیں چلتے ۔لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ اگر کوئی اپنی ذات کیلئے آرمڈ فورسز پر اٹیک کرتا ہے تو اس سے بھرپور نمٹا جائے گا، آپ اپنی سیاست خود کریں، آپ فوج کو اپنی سیاست سے دور رکھیں، کسی کو اجازت نہیں دی جاسکتی کہ افواج پاکستان اورعوام میں دراڑ ڈالے ۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ بالکل اجازت نہیں دی جائے گی کہ عوام کو پاک افواج کے خلاف بھڑکائیں، فتنہ الہندوستان اورپاکستانی عوام کے درمیان یہی پاک افواج کھڑی ہے ، کیا ایک شخص کسی اورملک کی فوج کیلئے راستہ بنانا چاہ رہا ہے ، یہ کلیئر ہے کہ جو یہ چاہ رہا ہے وہ نہیں ہوسکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس شخص سے ملاقات کے بعد جیل سے مسلسل بیانیہ پاک افواج کے خلاف آرہا ہوتا ہے ، یہ بیانیہ بناتا ہے کہ اوورسیز ترسیلات بند کردیں، کبھی یہ آئی ایم ایف کو قرض بند کرنے کا بیانیہ بناتا ہے ، افواج پاکستان نے اپنے سے 8 گنا بڑی معیشت اورفوج کے سامنے کھڑے ہوکر دکھایا۔انہوں نے کہا کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کی عزت کرتے ہیں، ان کی پارٹی سے پوچھیں تو کہتے ہیں پتہ نہیں فوج مخالف بیانیہ کہاں سے چلتا ہے ،کون سی سیاست اجازت دیتی ہے آپ مجرم سے ملاقات کریں، اس ذہنی مریض نے ٹویٹ کی ہے ، اس ذہنی مریض کی ٹویٹ کو دیکھیں کہ کیسے بیانیہ بنایا جاتا ہے ۔لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا ایک تربیت اور تواتر کے ساتھ ٹویٹ والا کام چلتا ہے ، یو کے کے اکاؤنٹس بھی منٹوں اور گھنٹوں میں کام کر رہے ہیں، تمام بے نامی اکاؤنٹس پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، اصل بیانیہ اس ذہنی مریض نے کیا جس نے پہلا ٹویٹ کیا، ان کا سب سے بڑا سہولت کار بھارتی میڈیا ہے ، انڈین را کے اکاؤنٹس ان کے ٹویٹ والے بیانیے کو چلا رہے ہیں۔
پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ نے کہا کہ آپ نے معرکہ حق میں دیکھا کیا انڈین میڈیا پاکستان کا دوست ہے ،بھارتی سوشل میڈیا ،انفلوئنسرز کو دیکھیں کہ کہاں سے ٹویٹ ہوتی ہے اور یہ کہاں سے بیانیہ اٹھا رہے ہیں، افغان سوشل میڈیا بھی پیچھے نہیں رہا جو خوارجیوں کے سہولت کار ہیں، ایک ذہنی مریض یہاں بیٹھ کر افواج پاکستان کے خلاف باتیں کررہا ہے ۔انہوں نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جو چل رہا ہے کیا یہ کوئی فری لنچ ہے ؟ یہ کوئی فری لنچ نہیں بلکہ کلوژن ہے کہ ہم یہاں سے بیانیہ بنائیں گے اورآپ اس کو اٹھائیں گے ، بھارت، افغانستان کو کہا جارہا ہے آپ کا اور ہمارا دشمن ایک ہے اوروہ افواج پاکستان ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ بھارت، افغانستان کو کہا جارہا ہے آپ کا اورہمارا ایک مقصد ہے ، اس کی منطق یہ ہے کہ جو آئی ایس پی آر میں وہ غدار ہے ، وہ کہتا ہے فوج میں جو بھی شخص ہے غدار ہے ، یہ سمجھتا ہے جو افواج پاکستان سے تعلق رکھے گا وہ غدار ہے ، جن تعلیمی اداروں کے بچوں سے میں ملا اس کی منطق کے مطابق وہ بھی غدار ہیں۔ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ تم ملک کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ تم خود کو سمجھتے کیا ہو، اس کو جو ذہنی مرض ہے اس کے اثرات سب دیکھ رہے ہیں، آپ نے 9مئی کو دیکھا، اس نے جی ایچ کیو پر حملہ کرایا، جو شہدا کی یادگاروں کو آگ لگوا سکتا ہے تو اس کو پاک افواج کوغدار کہنے میں کیا مسئلہ ہے ۔
انہوں نے کہا کہ وہ یہ سمجھتا ہے اس کو سارا علم ہے اس کے علاوہ سب غلط ہیں، آپ اس کیلئے کام کریں اوراس کے ساتھ چلیں تو سب ٹھیک ہے ، یہ شخص سمجھتا ہے اقتدار میں ہوں تو جمہوریت ہے ورنہ نہیں، وہ سمجھتا ہے اگر وہ اقتدار میں نہیں تو آمریت ہے ، اس کی سیاست ختم ہو چکی ہے ، وہ قومی سلامتی کیلئے خطرہ بن چکا ہے ۔ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ انہوں نے عوام کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ فوج لڑنہیں سکتی صرف سیاست کرسکتی ہے ، فوج نے لڑ کر دکھایا اور پوری دنیا میں اس کی آواز گئی، میں یہی کہوں گا جو کتا بھونک رہا ہوتا ہے اس پر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔انہوں نے کہا کہ خارجیوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ، یہ کلیریٹی فیلڈ مارشل نے دی، یہ عوام اور فوج کے درمیان دراڑ نہیں ڈال سکتے ، فوج کے افسر لوئر، مڈل کلاس سے آتے ہیں، ہم عوام سے ہیں یہ اور اس کا باپ بھی عوام اور فوج کے درمیان فرق نہیں ڈال سکتا، لوگوں کوبیوقوف بنانے کا وقت ختم ہوگیا۔ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ وقت آگیا ہے ہمیں بتانا پڑے گا جو بیانیہ چلا رہا ہے وہ یہ ہے ، بھیجو اپنے بچوں کو فوج میں ان کو باہر رکھا ہوا ہے ، فتنہ الخوارج کیخلاف لڑنے کے لیے پہلے اپنی اولاد کوفوج میں بھیجو، پھر بیانیہ بنانا، افواج دہشت گردی کے خلاف اپنا کام کر رہی ہیں، صوبے سے متعلق جو کام ہے وہ نہیں ہو رہے ، خیبرپختونخوا کی پولیس عظیم قربانیاں دے رہی ہے ۔لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ کہتے ہیں دہشت گردوں سے بات چیت کریں، یہ ایک ٹولہ ہمارے کے پی والے بھائیوں پر مسلط ہوگیا ہے ، بیمار ذہنوں کے بارے میں قوم واضح طور پر جان چکی ہے ، کیا ایک شخص خیبرپختونخوا کے بھائیوں کے مقدر سے ایسے ہی کھیلتا رہے گا؟، سیاسی سرپرستی میں دہشت گردوں کی سہولت کاری کی جاتی ہے ، یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہیں ایسا نہیں ہوسکتا، نیشنل میڈیا سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہے ۔
انہوں نے کہا کہ گورنرراج کا فیصلہ حکومت کرے گی، فوج کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، پاکستان 25 کروڑآبادی کا ملک ہے ، منفی بیانیے کا خاتمہ وقت کی ضرورت ہے ، پاکستان کی ریاست نے بات چیت سے کبھی انکار نہیں کیا، 2021 سے افغان حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں، ہم فتنہ الخوارج سے بات چیت نہیں کریں گے ۔ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اسی شخص کو بات چیت کا شوق تھا اسی بات چیت کا نتیجہ بھی دیکھ لیا، ایک شخص دہشت گرد کی سہولت کاری کرتا ہے ، تو اس کے خلاف ایکشن انٹیلی جنس کی بنیاد پر آپریشن ہوتا ہے ، کوئی کلیٹرل ڈیمیج نہیں ہو رہا، کلیٹرل ڈیمیج وہاں ہوتا ہے جہاں افواج قابض ہوتی ہیں۔انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی کے چودہ نکات کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں، آئین پاکستان ہر ادارے کے بارے میں واضح ہے ، کس نے بتایا کہ خوارج اسلام کا حصہ نہیں؟ کس نے بھارت کو میدان جنگ میں شکست دی؟ کون دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہے ؟ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ دنیا جانتی ہے معرکہ حق میں کامیابی کس کی کمان میں لڑی گئی؟ ہم نے جانیں دینی اور جانیں لینی ہوتی ہیں، 9 مئی کا مقدمہ افواج پاکستان نہیں قوم کا مقدمہ ہے ، شہدا کی یادگاروں پر حملہ کیا گیا، یہ ذہنی مریض بھی ہیں۔
لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ جو ہم نے آج کہا کبھی نہیں کہا، جو انہوں نے کیا وہ بھی کبھی کسی نے نہیں کیا، 9 مئی کا مقدمہ افواج نہیں قوم کا مقدمہ ہے ، شہدا کی یادگاروں پر حملہ کیا گیا، نو مئی سے متعلق فوجی عدالتوں میں جو کیسز آئے تھے ان کو نمٹا دیا گیا ہے ، سول عدالتوں میں جومقدمات ہیں اس پر میں کمنٹس نہیں کرسکتا۔انہوں نے کہا کہ کیا آپ چاہتے ہیں میں آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی کروں ایسا نہیں کرسکتا، ہمارے پاس فیض حمید کا کیس چل رہا ہے ، پاک فوج پروفیشنل ادارہ، میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں چلتا، نیشنل سکیورٹی فورس کے کمانڈر پر آئین پڑھ لیں، اگر آئین کلیئر ہے تو اس پر سوال کی کیا ضرورت تھی۔ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آپ کو کس چیز کی وضاحت چاہئے ، آئین کی وضاحت چاہئے ؟ کیا میں کوئی آئین کا ایکسپرٹ ہوں جو اس کی وضاحت دوں گا، آپ لوگ اپنی توانائی کو کسی اور کام میں لگائیں پورا دن فوج کی باتوں سے باہر نکلیں۔انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ترتیب اور تواتر کے ساتھ مسلح افواج کیخلاف ہرزہ سرائی کی جاتی ہے ، بھارت اور افغانستان میں موجود ٹرولنگ اکاؤنٹ منٹوں، گھنٹوں میں بیانیے کو وائرل کرتے ہیں، بھارتی میڈیا مخصوص ٹولے کا سب سے بڑا سہولت کار ہے ، بھارتی میڈیا پر نورین نیازی ملک و قوم کے خلاف انٹرویو دیتی ہیں۔ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ خیبرپختونخوا کے وزیراعلیٰ سہیل آفریدی کی پریس کانفرنس بھی بھارتی میڈیا پر دکھائی جاتی ہے ، بھارتی میڈیا پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف پی ٹی آئی کی زبان بنا ہوا ہے ، ان کی سیاست اور شعبدہ بازی کا وقت ختم ہو چکا ہے ۔