ر سگلے ختم ہونے پر دلہا ، دلہن کے خاندانوں میں جنگ
نئی دہلی (نیٹ نیوز)بھارتی ریاست بہار میں شادی کی تقریب میدان جنگ میں تبدیل ہوگئی۔بھارتی میڈیارپورٹس کے مطابق ریاست بہار کے ضلع بودھگیا میں شادی کی تقریب شدید ہنگامی آرائی کی نذر ہوگئی۔۔۔
رسگلے ختم ہونے پر دلہا اور دلہن کے خاندان والوں نے ایک دوسرے پر گھونسوں اور کرسیوں کا آزادانہ استعمال کیا، واقعے میں کئی افراد زخمی ہوگئے ۔رپورٹ کے مطابق واقعہ اس وقت شروع ہوا جب شادی کی رسومات مکمل ہونے کے بعد دلہن کے خاندان نے رسگلے کم ہونے پر ناراضی کا اظہار کیا ، ابتدا میں ماحول معمول کے مطابق تھا مگر تھوڑی ہی دیر میں شدید جھگڑا شروع ہوگیا۔سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ شادی کی تقریب میں موجود دلہا اور دلہن کی مہمانوں نے ایک دوسرے پر تھپڑوں اور گھونسوں کا بے دریغ استعمال کیا،ایک دوسرے پر کرسیاں اٹھا اٹھا کر پھینکتے رہے ۔