صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلم کی تشہیر کیلئے پانی والے بل بورڈ سے لوگ حیران

  • عجائب دنیا
فلم کی تشہیر کیلئے پانی والے بل بورڈ سے لوگ حیران

لاس اینجلس (نیٹ نیوز)مشہور ویب سیریز ڈزنی پلس کے تحت ریلیز ہونے والے ‘Percy Jackson and the Olympians’ کے دوسرے سیزن کی تشہیر کے لیے لاس اینجلس کے مشہور چوراہے ہالی ووڈ اور وائن پر ایک بل بورڈ نصب کیا گیا ہے جو ایک مکمل واٹر انسٹالیشن ہے۔۔۔

پانی، دھند اور فواروں سے مزین، جو دیکھنے والوں کو فوراً اپنی جانب کھینچ لیتا ہے ۔ یہ بل بورڈ ایک فنکشنل واٹر ٹینک کی مانند ڈیزائن کیا گیا ہے ، جس میں مسلسل بہتے پانی کے ساتھ چھوٹے فوارے اور دھند کے اثرات بھی شامل کیے گئے ہیں۔ جب سیزن 2 کا ٹریلر چل رہا ہوتا ہے ، تو پانی بہہ کر سڑک کی جانب نکلتا ہے ، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دریا کی ایک چھوٹی لہر واقعی وہاں موجود ہو۔ اس نئے تشہیری انداز نے بل بورڈ کو ایک جامد اشتہار سے ہٹ کر ایک جذباتی اور جاندار تجربہ بنا دیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فیشن ڈیزائنر نومی انصاری کیخلاف فراڈ کیس خارج کرنیکی درخواست مسترد

ہانیہ عامر خواتین کیلئے محفوظ ڈیجیٹل و مالیاتی ایمبیسڈر مقرر

کیریئر کی ابتدا غیر اخلاقی آفرز پر والدہ بھی رو پڑیں:سارہ چودھری

صبا قمر کے بغیر میک اپ سین پر صارفین کی شدید تنقید

فلم شوٹنگ کی وجہ سے کاجول،ٹوئنکل کے شو میں نہیں گیا:شاہ رخ

مجھے گرانے کی سازشیں کامیاب نہ ہوسکیں:طلحہ انجم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عدالتی فیصلے ا ور سماجی روایات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رب زدنی علما
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
صرف پاکستان ماڈل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سسٹم کی خرابی کی جڑ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ ہزارہ کی قرارداد
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak