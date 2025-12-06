طلحہ انجم پاکستان کے سب سے زیادہ سنے جانیوالے گلوکار
کراچی (آئی این پی)بین الاقوامی میوزک پلیٹ فارم سپوٹائفائی کی سالانہ ریپڈ 2025 کی رپورٹ میں اعلان کیا گیا ہے کہ طلحہ انجم مسلسل دوسری بار پاکستان کے سب سے زیادہ سنے جانے والے مقامی گلوکار کے اعزاز سے نوازے گئے ہیں۔۔۔
رپورٹ کے مطابق اس سال پاکستان میں مقامی موسیقی کی سٹریمنگ میں 70 فیصد اضافہ ہوا، جو واضح کرتا ہے کہ سننے والے زیادہ تر پاکستانی فنکاروں کی تخلیقات کو ترجیح دے رہے ہیں۔پاکستان کی ٹاپ 10 آرٹسٹس کی فہرست میں طلحہ انجم کے علاوہ عمیر اور حسن رحیم بھی شامل ہیں، جبکہ عاطف اسلم اور مرحوم نصرت فتح علی خان کی مقبولیت برقرار رہی۔سال 2025 کے سب سے زیادہ سنے جانے والے گانوں میں جھول، پل پل اور ماند شامل ہیں۔