سیالکوٹ کو شکست ، کراچی بلوز نے قائداعظم ٹرافی جیٹ لی
پانچ روزہ فائنل میں سیالکوٹ کو جیتنے کیلئے 533 رنز کا ہدف ملا تھا لیکن پوری ٹیم 314 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی،ثاقب خان کی 5 وکٹیں کراچی بلوز نے 10 ویں مرتبہ جبکہ کراچی کی کسی ٹیم نے 22 ویں مرتبہ یہ ٹورنامنٹ جیتا ہے ،عبداللہ فضل پلیئر آف دی میچ قرار
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)کراچی بلوز نے قائداعظم ٹرافی جیت لی۔قذافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے پانچ روزہ فائنل میں اس نے دفاعی چیمپئن سیالکوٹ کو 218رنز سے شکست دے دی۔سیالکوٹ کو جیتنے کے لیے 533 رنز کا ہدف ملا تھا لیکن پوری ٹیم 314 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔کراچی بلوز نے 10 ویں مرتبہ یہ ٹورنامنٹ جیتا ہے جبکہ کراچی کی کسی ٹیم نے 22 ویں مرتبہ یہ ٹورنامنٹ جیتا ہے ۔سیالکوٹ نے آخری دن12 رنز کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں پر اننگز شروع کی تو اسے جیت کے لیے مزید 521رنز درکار تھے ۔ 35کے مجموعی سکور پر پہلی وکٹ گری جب ثاقب خان نے اذان اویس کو 11 رنز پر ایل بی ڈبلیو کردیا۔ سیالکوٹ کی مشکلات اسوقت بڑھ گئیں جب سکور 144تک آتے آتے محسن ریاض6 اور عبداللہ شفیق59 رنز بناکر آؤٹ ہوگئے۔
افضال منظور 63 رنز بناکر رمیز عزیز کی گیند پر آؤٹ ہوئے ۔حمزہ نذر 9 چوکوں کی مدد سے 56 رنز بناکر مشتاق احمد کی گیند پر سعد بیگ کے ہاتھوں کیچ ہوئے ۔ سیالکوٹ کی ساتویں وکٹ281 رنز پر گری۔ حسن علی کی 25 رنز کی اننگز کا خاتمہ بھی مشتاق احمد نے 304کے مجموعی سکور پر کیا۔سیالکوٹ کی نویں وکٹ 310 کے سکور پر گری جب ثاقب خان نے محمد علی کو6 رنز پر سعد بیگ کے ہاتھوں کیچ کرادیا۔ثاقب خان نے اننگز کی پانچویں وکٹ حسنین کو صفر پر بولڈ کرکے حاصل کی انہوں نے 86 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں ۔انہوں نے پہلی اننگز میں بھی چار وکٹیں حاصل کی تھیں۔ انہوں نے اس قائداعظم ٹرافی کا اختتام 47 وکٹوں پر کیا۔پلیئر آف دی میچ ایوارڈ پہلی اننگز میں 88 اور دوسری اننگز میں 114رنز بنانے والے عبداللہ فضل نے حاصل کیا۔