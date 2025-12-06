پیرا اچھا کام کررہی ،قانون ضرورنافذ کریں عوام سے رویہ اچھا ہونا چاہئے:مریم نواز
رشوت، بدسلوکی اور الزام کی کوئی گنجائش نہیں، کارکردگی ، شفافیت بڑھانے کیلئے جلد باڈی کیم لگانے کا حکم اہلکاروں کیلئے الیکٹرک وہیکلز دی جائیں ، سٹیٹ آف دی آرٹ پیرا ٹریننگ سنٹر قائم کرنے کی اصولی منظوری
لاہور(دنیا نیوز،خبر ایجنسیاں)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹر اتھارتی سے متعلق خصوصی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پیرا فورس کی کارکردگی، نگرانی اور اصلاحات پر مکمل بریفنگ لی گئی اور نئے فیصلے بھی کیے گئے ۔ اجلاس میں بتایا گیا پیرا فورس میں رشوت، بدسلوکی اور الزام کی کوئی گنجائش نہیں جس کیلئے ہر کارروائی اب کیمرے میں ریکارڈ کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے پیرا فورس کی کارکردگی اور شفافیت بڑھانے کیلئے جلد از جلد باڈی کیم لگانے کا حکم دیا۔ پیرا فورس کی کارکردگی مزید بہتر بنانے کیلئے خصوصی ٹریننگ سیشنز بھی شروع ہونگے ۔ مریم نواز نے خصوصی طورپر پیرا فورس کے اہلکاروں کو اپنے پیغام میں کہا قانون ہر حال میں نافذ ہو مگر عوام کیساتھ رویہ ہمیشہ درست اور دوستانہ اور باعزت ہو۔ وزیر اعلیٰ نے ہر شہری کے لیے تیز، محفوظ اور ماحول دوست خدمت کیلئے پیرا فورس اہلکاروں کو الیکٹرک وہیکلز دینے کا حکم بھی دیا۔ وزیراعلیٰ نے سٹیٹ آف دی آرٹ پیرا ٹریننگ سنٹر قائم کرنے کی اصولی منظوری دی۔ مریم نواز نے کہا پیرا اچھا کام کررہی ہے ، عوام میں نیک نامی کمانے کیلئے نتائج پر توجہ دی جائے ۔ قانون ضرور نافذ کیا جائے مگر عوام کیساتھ رویہ درست ہونا چاہیے ۔ عوام کیلئے سہولت اور خدمت کرنیوالوں کو تاریخ یاد کرتی ہے ۔