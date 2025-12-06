لندن کے بعد نیویارک میں بھی سپر لیگ شو کرانے کا فیصلہ
لاہور(سپورٹس ڈیسک)برطانیہ کے شہر لندن کے بعد امریکا کے شہر نیو یارک میں بھی پی ایس ایل روڈ شو کرانے کا فیصلہ کرلیا گیا۔امریکی شہر نیو یارک میں پاکستان سپر لیگ کا روڈ شو آئندہ ہفتے کے اختتام پر ہونے کا امکان ہے۔۔۔
نیو یارک میں پی ایس ایل روڈ شو میں قومی ٹی20 کپتان سلمان علی آغا، ٹیسٹ کپتان شان مسعود اور سعود شکیل شرکت کریں گے ۔اس سے قبل، پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے لندن میں پی ایس ایل روڈ شو کروانے کا اعلان کیا گیا تھا جو 7 دسمبر کو لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں ہوگا۔لندن روڈ شو میں پی ایس ایل اور پی سی بی کے اعلیٰ عہدیداران شریک ہوں گے جب کہ لندن روڈ شو میں بابر اعظم، صاحبزادہ فرحان اور حارث روف شرکت کر رہے ہیں۔ نئی ٹیموں میں برطانوی سرمایہ کار کی گہری دلچسپی لے رہے ہیں، روڈ شوز میں عالمی سرمایہ کار، کمرشل پارٹنرز اور شائقین کی شرکت متوقع ہے ۔