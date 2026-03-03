صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چاکلیٹ کے ذائقے والا شہد تیار جو صحت کیلئے مفید قرار

  • عجائب دنیا
چاکلیٹ کے ذائقے والا شہد تیار جو صحت کیلئے مفید قرار

ساؤ پالو(نیٹ نیوز)برازیل سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے چاکلیٹ کے ذائقے والا شہد بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔

State University of Campinas کے ماہرین نے مقامی شہد میں کوکا بیج کے ٹکڑوں کو شامل کرکے یہ شہد تیار کیا۔اس شہد کو کھایا جاسکتا ہے یا کھانوں میں شامل کیا جاسکتا ہے ۔اس شہد کے حوالے سے ہونے والی تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ یہ صحت کے لیے بہت زیادہ مفید شہد ہے جس میں کیفین اور ایسے مرکبات موجود ہیں جو دل کی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ شہد ورم کش اور اینٹی آکسائیڈنٹس خصوصیات سے لیس ہے ۔اس شہد کے حوالے سے ابھی تحقیقی کام جاری ہے اور دیکھا جائے گا کہ لوگوں کو اس کا ذائقہ کس حد تک پسند آتا ہے ۔محققین نے بتایا کہ یقیناً لوگوں کے لیے سب سے بڑی چیز اس کا ذائقہ ہوگی مگر اس میں موجود حیاتیاتی مرکبات بھی اہم ہیں۔

 

