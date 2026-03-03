صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امجد صابری کی قوالی سے 400افراد مسلمان ہونیکاانکشاف

  انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
امجد صابری کی قوالی سے 400افراد مسلمان ہونیکاانکشاف

کراچی (آئی این پی)ممتاز قوال امجد صابری کے صاحبزادے مجدد امجد صابری نے فرانس میں پیش آنے والے ایک غیر معمولی واقعے کا ذکر کر کے سب کو چونکا دیا۔

جہاں ان کے والد کی روح پرور قوالی نے تقریبا 400 حاضرین کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا ۔مجدد امجد صابری کے مطابق ان کے والد امجد صابری فرانس میں ایک تقریب میں قوالی پیش کر رہے تھے ، ایک لمحے میں امجد صابری نے اپنا مشہور کلام پڑھا، پرفارمنس کے بعد ایک گروپ فرانس کے شرکا، جو مترجم کے ہمراہ تھے ، سٹیج کے پیچھے آئے اور بتایا کہ اگرچہ وہ الفاظ کا مطلب نہیں سمجھ سکے ، مگر پیغمبر محمدؐکے نام نے انہیں بے حد سکون اور راحت دی ہے ،اس بات سے متاثر ہو کر امجد صابری نے انہیں اسلام کا پیغام دیا اور تقریب کے اختتام تک تقریباً 400 نے اسلام قبول کیا اور کلمہ پڑھا۔

 

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس
