  • دنیا میرے آگے
اسرائیلی کابینہ نے افواج کیلئے 35 بلین ڈالر کا بھاری بجٹ مختص کردیا

تل ابیب (مانیٹرنگ ڈیسک )اسرائیل کی کابینہ نے بجٹ 2026 میں اسرائیلی افواج کیلئے 35 بلین ڈالر کا بھاری بجٹ مختص کر دیا۔

عالمی خبررساں ادارے کے مطابق بجٹ ابتدائی ووٹنگ کیلئے اب اسرائیلی پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا، بجٹ منظوری کیلئے نیتن یاہو حکومت کو شدید مشکل کا سامنا کرنا ہوگا۔اسرائیلی قانون کے مطابق نیتن یاہو کو ہر حال میں مارچ سے قبل بجٹ کی منظوری یقینی بنانا ہوگی۔ پارلیمنٹ سے بجٹ منظور نہ ہونے کی صورت میں اسرائیل میں نئے انتخابات کرانے ہو ں گے ۔

 

 

