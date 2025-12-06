صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جسٹس میاں گل سپریم کورٹ کے مستقل جج ،نوٹیفکیشن جاری

  • پاکستان
جسٹس کامران بلوچستان اور جسٹس ظفر سندھ ہائیکورٹ کے چیف جسٹس مقرر

اسلام آباد(دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک)صدرِ مملکت آصف زرداری کی جانب سے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی بطور جج سپریم کورٹ تقرری کی منظوری دیدی گئی۔ صدرِ مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس محمد کامران کو چیف جسٹس بلوچستان ہائیکورٹ اور جسٹس ظفر راجپوت کو چیف جسٹس سندھ ہائیکورٹ مقرر کرنے کی بھی منظوری دی۔جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے تینوں ججز کو مستقل کرنے کی سفارش کی تھی۔وزارت قانون و انصاف نے صدر کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری کردیا۔

