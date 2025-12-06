بلوچستان کابینہ ، بینک آف بلوچستان کے قیام کی منظوری
آلودگی کا باعث بننے والے رکشوں ، موٹر سائیکلوں پر مرحلہ وار پابندی کا فیصلہ اقلیتی بہائی کمیونٹی کے لیے سپیشل میرج ایکٹ کی بھی منظوری دی گئی:اعلامیہ
کوئٹہ (آئی این پی )بلوچستان کابینہ نے بینک آف بلوچستان کے قیام کی اصولی منظوری دے دی، اجلاس میں اقلیتی بہائی کمیونٹی کیلئے سپیشل میرج ایکٹ کی بھی منظوری دی گئی۔جاری اعلامیے کے مطابق وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ہدایت کی ہے کہ آئندہ سال تک بینک آف بلوچستان کو عملی جامہ پہنایا جائے اوربلوچستان بینک کے انتظامی بورڈ کو 100 فیصد میرٹ پر قائم کیا جائے ، بینک کو ہر طرح کے سیاسی دباؤ اور مصلحتوں سے مکمل طور پر آزاد رکھا جائے ۔کابینہ اجلاس میں آلودگی کا باعث بننے والے رکشوں اور موٹر سائیکلوں پر مرحلہ وار پابندی لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا جبکہ صوبے میں الیکٹرک بائیکس اور الیکٹرک رکشے متعارف کرانے کا بھی اعلان کر دیا گیا۔اجلاس میں بلوچستان انوائرمینٹل پروٹیکشن ٹریبونل کے چیئرپرسن کی تقرری کی توثیق کی گئی،کابینہ نے برتھ اینڈ ڈیتھ رجسٹریشن ماڈل قواعد 2022 ئکی منظوری بھی دے دی۔