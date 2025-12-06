صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ٹی آئی سیاسی جماعت کے زمرے میں نہیں آتی،طلال چودھری

  • پاکستان
جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا حکومت اس کے بارے میں ضرور سوچے گی 20 سے 25 سال پہلے بہت سارے لوگوں نے کہہ دیا تھا، یہ پلانٹڈ شخص ہے

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے اس کے بارے میں حکومت ضرور سوچے گی، پی ٹی آئی نے جو اقدامات کئے ہیں وہ ملک کے خلاف ہیں۔ وزیر مملکت نے کہا 20 سے 25 سال پہلے بہت سارے لوگوں نے اس کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ یہ پلانٹڈ شخص ہے ، بانی پی ٹی آئی نے ہر ادارے کو متنازعہ کرنے کی کوشش کی، پی ٹی آئی سیاسی جماعت کے زمرے میں نہیں آتی۔ طلال چودھری نے کہا کہ ایم کیو ایم نے بھی اپنے بانی سے لاتعلقی کا اظہار کیا تھا، بانی پی ٹی آئی بھی وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو بانی ایم کیو ایم کرتے تھے ۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑ کر باقی تمام جماعتوں پر حملہ کیا ہے ، کالعدم ٹی ٹی پی اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی تو رشتہ ہوگا، بانی پی ٹی آئی نے آج تک اسرائیل کے خلاف ایک بات تک نہیں کی۔

