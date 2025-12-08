صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چین پاکستان سے ناراض نہیں

  • پاکستان
چین پاکستان سے ناراض نہیں

اسلام آباد (آئی این پی ) چیئرمین پاکستان چائنہ انسٹیٹیوٹ مشاہد حسین سید نے کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کا واحد حل ایک آزاد ریاست ہے ،پاکستان نے اپنا موقف واضح کر دیا کہ وہ حماس کو غیر مسلح نہیں کریں گے ، اسرائیل کا فلسطین پر قبضہ غیر قانونی ہے ۔

 ٹی وی سے گفتگو میں مشاہد حسین سید نے مزید کہا کہ چائنہ پاکستان کے ساتھ بالکل ناراض نہیں ،پاکستان اور چین کی دوستی قائم دائم ہے ۔ انہوں نے مزید کہا یورپ چاہتا ہے یوکرین کی جنگ جاری رہے ،تاریخ میں پہلی بار ایران کے پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں،ٹرمپ نوبل انعام کی بات کر رہا ہے توہ وہ جنگیں رکوا رہا ہے ،امن کی بات کر رہا ہے ،اگلے سال ٹرمپ اور صدر شی جن پنگ دو مرتبہ ملاقاتیں کریں گے جس میں پاکستان اور بھارت کے متعلق بھی بات ہو سکتی ہے ۔ مشاہد حسین سید نے کہا کہ 27 اکتوبر کو جب کشمیر میں بلیک ڈے تھا تو یہ لوگ مظفرآباد میں رجیم چینج کر رہے تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

بھارتی ایئرلائن میں دوران پرواز کبوتر گھس آیا

ہنسانے والی گیس شدید ڈپریشن میں فوری آرام کا ذریعہ

بچے نے ماں کاہار ٹکڑے کرکے سکول میں بانٹ دیا

چالان کے بعد شہری نے کار چلاتے بھی ہیلمٹ پہن لیا

ایران ،نمائش میں انسان نما روبوٹس اصلی انسان نکلے

دلہن کی رخصتی کے وقت عروسی لہنگے میں ڈرائیونگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak