صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عمران خان سے کسی کی ملاقات کا ایک فیصد بھی امکان نہیں : عطا تارڑ

  • پاکستان
عمران خان سے کسی کی ملاقات کا ایک فیصد بھی امکان نہیں : عطا تارڑ

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ قانون کی خلاف ورزی کے بعد کسی کا عمران خان سے ملاقات کا ایک فیصد بھی امکان نہیں ہے۔

ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے پختونخوا میں گورنر راج کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا گورنر راج کی گنجائش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب گورننس کی کمی ہو اور حکومت اپنے کام نہ کر رہی ہو، صوبائی حکومت امن و امان، انسداد دہشتگردی میں ناکام اور گورننس ایشوز ہوں تو گورنر راج کا آپشن موجود ہوتا ہے ، جب گورنر راج لگایا جائے گا تو اس کا جواز بھی ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پاکستان کی معاشی سمت درست ،پیداوار بہتر رہی:آئی ایم ایف

محسن نقوی کی برطانیہ میں ملاقاتیں ورکنگ گروپس فعال بنانے پر اتفاق

تھائی لینڈ،کمبوڈیا سرحد پر جھڑپیں جاری ، 10ہلاک

مکہ مکرمہ:منشیات سمگلنگ ، ایک پاکستانی،2 افغانیوں کے سرقلم

بھارت سے زرعی درآمدات پرنیا ٹیرف لگائیں گے :ٹرمپ

اینڈری بابیس چیک جمہوریہ کے دوبارہ وزیراعظم مقرر

آج کے کالمز

ایاز امیر
اک تماشا جو لگا ہوا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارا خان اب حیران کیوں ہے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے … (4)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
ہم خواب دیکھتے رہیں گے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مشکلات اور پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak